Coronavirus, la stretta di Falorni: "Più controlli dalla municipale"

“Desidero esprimere una preoccupazione: ci sono alcuni comportamenti che non sono corretti da parte di una minoranza della popolazione, la quale può mettere in crisi un’intera comunità. Corriamo un grosso rischio: un’impennata nei contagi e un nuovo lockdown. Per questo darò mandato alla Polizia Municipale di fare le sanzioni su tutti i comportamenti che infrangono le regole, anche ad opera di minorenni”.

Con queste parole il Sindaco, Alessio Falorni, ha esordito ieri sera nel corso della sua diretta “social”, durante la quale ha lanciato un monito che si tradurrà nei prossimi giorni in un “giro di vite” sul versante dei controlli da parte della P.M., che interesserà soprattutto i movimenti di persone.

Pugno duro della Polizia Municipale – Avendo riscontrato di persona un fenomeno già segnalato nei giorni scorsi, al quale non si è posto rimedio in modo responsabile, è stato dato mandato alla Polizia Municipale di sanzionare chiunque, anche di minore età, violi le regole sul distanziamento sociale e sull’uso della mascherina. Il rischio di una progressiva emulazione e, di conseguenza, di un aumento dei contagi, deve essere contrastato sul nascere.

Mascherine – Alla protezione civile nazionale è stata avanzata l’ipotesi di rivedere il prezzo calmierato, in modo da assicurare la sostenibilità da parte delle imprese che lo producono (specie quelle locali) e nel contempo arginare speculazioni.

Spazzamento strade – Dall’11 maggio saranno ripristinati i controlli della Polizia Municipale sulle strade sottoposte allo spazzamento. Tutti i cittadini sono quindi invitati a verificare gli orari in cui viene effettuato lo spazzamento delle strade e a non lasciarvi le auto in sosta, onde evitare di incorrere in sanzioni.

Commercio – Probabilmente riusciremo a cogliere il risultato su cui abbiamo lavorato con alcune categorie del settore commerciale di una riapertura anticipata all’11 maggio.

Situazione finanziaria dei Comuni – I numeri dei bilanci degli undici Comuni dell’Unione confermano che ci troviamo in una situazione piuttosto precaria da un punto di vista finanziario. Dovremo quindi rivedere molte attività, tra le quali l’accordo con l’Università di Firenze per i corsi universitari a Empoli e a Vinci.

Screening RSA - Sono risultati tutti negativi i test sulle RSA di Villa Serena (Montaione), della Neruda (Castelfiorentino) di Montespertoli, Certaldo e San Miniato. E’ quindi una situazione buona, sulla quale è importante – tuttavia – non abbassare la guardia.

Test sierologico – Si può fare tranquillamente anche a pagamento, facendone richiesta al medico di famiglia. Qualora il test risultasse positivo è importante contattare 800556060 per poter effettuare il tampone

Situazione contagi – In calo i contagi, anche se la Toscana è andato meno bene dei giorni scorsi. Nell’Empolese Valdelsa abbiamo avuto solo un caso positivo in più (Fucecchio). Purtroppo è deceduta una persona anziana di Empoli.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa