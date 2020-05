Il Coronavirus fa slittare il matrimonio del sindaco Cucini: "Costretti a rimandare"

L'emergenza Coronavirus colpisce anche l'organizzazione dei matrimoni. Ne sa qualcosa Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo. Il 16 maggio erano fissate le nozze col compagno Raffaello Gaggio, ma saranno spostate.

A annunciarlo è proprio il sindaco Cucini in un post su Facebook, in cui ha parlato di un rinvio dall'anno prossimo: "Tra una settimana esatta avremmo dovuto vivere il nostro sogno ed essere uniti in matrimonio. Questa maledetta emergenza ci ha costretti a rimandare il nostro giorno più bello. Non ci siamo per niente arresi, tra un anno festeggeremo e abbracceremo la nostra famiglia e i nostri amici, perché tutto questo passerà e l’amore vincerà anche in questo caso".

L'unione civile è solamente rimandata. L'emergenza non permetterebbe un regolare svolgimento (lo si è visto a San Miniato, per esempio) e quindi Cucini e Gaggio hanno deciso di rinviare tutto.