Covid-19, tutti negativi i test sierologici alla Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli, in prima linea nel fronteggiare sin dal primo momento l'emergenza Covid 19, ha sottoposto volontari e dipendenti al test sierologico al pari delle altre confraternite regionali. In totale sono stati 150 i confratelli e le consorelle che hanno deciso, su base volontaria, di sottoporsi al test e tutti sono risultati negativi. "Un responso che ci dà impulso e slancio a proseguire nella lotta alla pandemia, certi che la strada intrapresa è quella giusta ma che non bisogna abbassare la guardia".

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa