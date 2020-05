Coronavirus, corteo di ringraziamento agli ospedali di Empoli e Fucecchio

L'Empolese Valdelsa rende omaggio al personale sanitario. Dottori e dottoresse, infermieri e infermiere, chiunque abbia lavorato in queste dure settimane negli ospedali di Empoli e Fucecchio ha ricevuto un grande applauso e un bel po' di conforto nella mattinata di oggi, sabato 9 maggio.

Dopo le donazioni e i messaggi social, ecco un ringraziamento 'di persona' organizzato dall'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e dal coordinamento del volontariato di protezione civile, assieme a forze dell'ordine, vigili del fuoco e polizia municipale.

I rappresentanti degli undici comuni insieme a volontari e volontarie hanno tenuto un corteo all'ospedale San Giuseppe e anche al San Pietro Igneo. Partiti dalla sede della protezione civile dell'Unione dei comuni, hanno dapprima visitato il nosocomio empolese e poi quello fucecchiese. Strade chiuse per pochi minuti, distanza interpersonale d'obbligo e poi tanti applausi, sirene accese e molte emozioni.

Per Empoli era presente il vice sindaco Fabio Barsottini. Il primo cittadino Brenda Barnini ha scritto: "Un commosso applauso per celebrare il loro straordinario impegno". Così Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, su Facebook: "Testimoniamo la vicinanza della comunità di Capraia e Limite alle persone che in prima linea si prodigano per il prossimo nella difficile situazione del Covid 19".

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco fucecchiese Alessio Spinelli, il montelupino Paolo Masetti (delegato alla protezione civile all'Unione dei comuni) e altri rappresentanti del territorio.