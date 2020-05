Distribuzione mascherine, Pd Cascina contro la presidente del consiglio comunale Meini

Sulla distribuzione delle mascherine nelle farmacie la presidente del consiglio comunale cerca di far campagna elettorale per la Lega e torna a tradire il proprio incarico di rappresentante delle istituzioni. Finisce però in minoranza sulla propria pagina e, alla fine, si definisce sfortunata.

Elena Meini dichiara su Facebook che le mascherine regionali in distribuzione nelle farmacie sono introvabili. Dato che è la presidente del consiglio comunale potrebbe alzare il telefono e chiedere alle farmacie comunali quale sia la situazione, ma, probabilmente, nessuno la noterebbe e sceglie quindi il social network per affrontare la questione. Sono così i cittadini a rassicurarla.

Per dare più spessore alle proprie affermazioni la presidente attacca rivolgendosi sull'assenza di mascherine a prezzi calmierati. In una Regione dove le mascherine ci sono già gratis tale lamentela è risibile. Ma Meini pare non ricordare che le farmacie comunali, di proprietà del Comune di Cascina, hanno messo in vendita mascherine al prezzo di tre euro (più alto che in molte farmacie private). Su una cosa ha ragione: se riprova domani, potrebbe essere più fortunata.