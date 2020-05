Rompe con la fidanzata, le chiede dei soldi e la minaccia: 17enne denunciato

Dopo la rottura del rapporto, le ha chiesto dei soldi come risarcimento minacciando di aggredire sia lei sia il nuovo fidanzato. Il fatto è avvenuto a Pistoia e un 17enne è stato denunciato per estorsione.

Il giovanissimo aveva da poco finito una relazione con una studentessa 16enne. Questa, terrorizzata dalle minacce dell'altro, ha raccontato tutto alla madre, che ha chiamato i carabinieri.

Il 17enne aveva fissato un incontro per avere la somma in denaro richiesta, ma si sono presentati dei carabinieri in borghese. Hanno assistito allo scambio e poi sono intervenuti, identificando il minorenne e denunciandolo.