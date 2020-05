Fase 2 Serravalle, Vettori: "Vicina agli operatori del benessere"

L'assessore al commercio, Benedetta Vettori interviene in merito alla protesta portata avanti da parrucchieri ed estetiste che chiedono al Governo di poter riaprire subito i loro saloni.

“Sono vicina agli operatori del settore benessere e condivido le loro apprensioni e preoccupazioni per il futuro – afferma l'assessore Vettori – Parrucchieri ed estetiste da sempre lavorano nella massima sicurezza garantendo alle persone serietà e professionalità. Sono dell'idea che si debba far riaprire subito i saloni per consentire a tante persone di riprendere la loro attività e ricominciare a guadagnare. A questo va aggiunto che la riapertura porterebbe ad una significativa diminuzione dell'abusivismo che sta sempre più assumendo proporzioni importanti. Sono molte, infatti, le telefonate che ci arrivano per denunciare questo triste fenomeno che oltre a creare disagi e danni economici agli operatori del settore, configura un reato e una mancanza di rispetto del difficile momento che tutti stiamo vivendo. Per quanto ci compete abbiamo messo in campo tutti i controlli necessari per individuare le persone che si approfittano della chiusura dei saloni per operare privatamente a dispetto della legge. Controlli che saranno sempre più stringenti per salvaguardare tutti quegli operatori che, rinunciando al guadagno e sostenendo spese, si stanno comportando correttamente rispettando i dettami imposti dalle regole del Decreto della Presidenza del Consiglio”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa