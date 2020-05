Fine settimana di controlli sul litorale pisano: sul campo Municipale e volontari

Sono in corso da stamani i controlli della Polizia Municipale sul rispetto dell’ordinanza comunale che regola l’accesso al litorale pisano, alla luce delle disposizioni previste dall’ordinanza regionale n.50 del 2020 e del DPCM del 26 aprile 2020.

Per venire incontro ai cittadini, sabato e domenica insieme agli agenti della Municipale, sono presenti sul litorale e sulle spiagge 60 volontari delle associazioni, tra Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza e Misericordia, che contribuiscono a fornire informazioni su cosa è consentito fare e cosa no, vigilare che non si creino assembramenti e siano rispettate le regole e le limitazioni, oltre a distribuire mascherine in caso di necessità. I controlli sulla spiaggia si svolgono con l’ausilio del drone del Comune e del quad in dotazione alla Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa