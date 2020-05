Il Mercato di Montelupo torna in piazza: ripartenza e solidarietà tra gli ambulanti

Mercato alimentare a Montelupo: buona la prima. I banchi sono tornati in piazza dell'Unione Europea e in piazza Lina Paci, dopo quasi due mesi. Non si sono verificati particolari problemi logistici e di assembramento. La ripresa del mercato settimanale ha coinciso con il lancio di un'iniziativa di solidarietà da parte degli ambulanti.

Ognuno di loro ha donato 50 euro in merce e ha invitato i cittadini ad aderire alla "Spesa che non pesa al mercato", acquistando e donando generi alimentari alla Caritas che poi li userà per la preparazione dei pacchi alimentari, la cui richiesta è cresciuta in modo esponenziale.

A fine mattinata tutto quello che è stato raccolto è stato consegnato ai volontari della Caritas alla presenza del sindaco Paolo Masetti e dell'assessore delegato al commercio Simone Focardi, che ha affermato: «Non nascondo che come amministrazione temessimo che il mercato potesse dare origine ad assembramenti, invece grazie alla disposizione dei banchi, all'attenzione degli esercenti e anche alla correttezza dei cittadini non ci sono stati problemi. Bisogna ricordarsi che siamo sempre in emergenza sanitaria, ma anche economica e in questo senso è stata davvero importante la raccolta di generi alimentari che proseguirà anche nelle prossime settimane, fino alla termine dell'emergenza».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa