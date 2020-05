Il mercato di Quarrata riparte e supera la prova

Prima prova superata per la riapertura dei banchi alimentari del mercato settimanale di Quarrata, che stamattina, sabato 9 maggio, sono tornati in piazza Aldo Moro, dopo due mesi di assenza.

Nonostante l’alta affluenza di persone (comunque sempre entro i limiti consentiti) si è registrato un ampio rispetto delle misure di sicurezza volte alla prevenzione del contagio: accessi contingentati, distanza di un metro tra ogni postazione, accesso ai banchi solo frontalmente e a distanza di un metro, divieto di toccare la merce da parte dei clienti, obbligo di indossare la mascherina.

Al fine di vigilare sul rispetto delle norme, inoltre, due agenti di Polizia Municipale hanno presidiato l’area marcatele per l’intera mattinata. Presenti per controllare l’andamento della ripartenza anche il sindaco Marco Mazzanti, l’assessora alle attività produttive Francesca Marini ed il Comandante della Polizia Municipale Marco Bai.

“Ho voluto rendermi conto personalmente dell’andamento della riapertura del mercato – spiega l’assessora alle attività produttive Francesca Marini – e ho notato subito una buona affluenza. Quando ho visto che i comportamenti della stragrande maggioranza delle persone erano corretti e che, anche grazie alla presenza dei volontari della Misericordia all'ingresso di ogni varco e della Polizia Municipale all'interno del mercato, tutto si svolgeva in maniera ordinata, ho capito che la prova della riapertura poteva considerarsi superata. Ne sono davvero molto contenta perché penso sia importante mostrare come, con l’impegno di tutti, una ripresa in sicurezza sia possibile”.

Di fronte ad ogni banco erano affissi dei cartelli realizzati a cura dell’Amministrazione comunale, contenenti le regole da rispettare ed erano collocati a disposizione della clientela dispenser di gel igienizzante per le mani.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa