Tre lavoratori a nero in un'azienda a Larciano, multa e sospensione dell'attività

Tre lavoratori in nero su dieci per una azienda di Larciano. La scoperta è stata fatta dai carabinieri nella mattina di venerdì 8 maggio. I militari erano intervenuti per un'ispezione per il rispetto delle normative sul Coronavirus e hanno trovato tre lavoratori a nero. Il titolare dell'attività - che si occupa di fabbricare spazzole e scope - è un 47enne di Larciano. I carabinieri lo hanno multato per 34.400 euro e l'attività è stata sospesa. Potrà essere ripresa solo dopo la regolarizzazione della posizione contributiva dei dipendenti.