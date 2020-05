Lega Certaldo, priorità al turismo lento e sostenibile nel secondo testo del Recovery Plan

Era stato preannunciato diversi giorni fa e proprio ieri mattina è stato protocollato il secondo testo del Recovery Plan presentato dalla Lega di Certaldo per la ripartenza strategica delle attività e del turismo locale.

“Vogliamo dare la priorità alle azioni di promozione di un turismo lento e sostenibile - dichiarano i Consiglieri leghisti e componenti della commissione Cultura e Turismo Nencini e Giannoni - introducendo inoltre un marchio di qualità per imprese e strutture turistiche che utilizzino una certificazione volontaria per l’adozione di misure inerenti la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico con l’utilizzo di fonti energetiche alternative e la vendita di prodotti tipici del territorio certaldese.

Riteniamo - continuano i Consiglieri leghisti - che la promozione di cicloturismo e trekking urbano soprattutto per la presenza di diversi percorsi raggiungibili, come il parco di Canonica, il percorso pedociclabile naturalistico sul fiume Elsa, i calanchi, la Torre di Pogni e un collegamento diretto con Semifonte (luogo di origine storico degli abitanti certaldesi), siano una soluzione concreta per scoprire le origini culturali e storiche del nostre territorio nonché le bellezze naturalistiche che lo circondano. Siamo felici inoltre di apprendere che anche grandi città toscane ritengono positivo l’utilizzo di voucher come i “Bond” che abbiamo presentato nella prima parte del nostro recovery plan”.

Fonte: Lega - Salvini Certaldo