Continue vessazioni sulla moglie, 33enne in manette

Un 33enne è stato arrestato a Pistoia dopo aver insultato e minacciato la moglie. L'uomo, originario del Marocco, era in evidente stato di ebbrezza e ha dato in escandescenze. I carabinieri lo hanno bloccato, ma l'uomo ha continuato la sua condotta violenta verso la moglie, quindi è stato necessario il trasporto in caserma. I militari hanno poi scoperto che le minacce e le vessazioni andavano avanti da tempo, anche di fronte al figlio minorenne. L'uomo è stato messo ai domiciliari, in un'abitazione diversa da quella familiare.