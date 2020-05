Mascherine personalizzate per il Comune di Livorno: la donazione degli esercenti del mercato Centrale

Gli esercenti del Consorzio del Mercato Centrale-delle Vettovaglie hanno donato a tutti i membri della Giunta e del Consiglio comunale, le mascherine prodotte in proprio, e decorate con lo stemma del Comune di Livorno e con la bandiera italiana.

Sono mascherine “speciali”, personalizzate appunto con lo stemma, e soprattutto lavabili, sterilizzabili, riutilizzabili.

A realizzarle è stata la sarta Serena Spallino, esercente del Mercato.

La consegna, nelle mani dell’assessore al Commercio Rocco Garufo e del presidente del Consiglio comunale Pietro Caruso, è avvenuta questa mattina al Mercato, alla presenza del presidente del Consorzio Luigi Sena, e della sarta.

“E’ stato un bellissimo modo - spiega il presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso - con il quale chi lavora al Mercato ha voluto ringraziare il Consiglio dell’attenzione riservata al mondo del commercio con l’atto votato all’unanimità nei giorni scorsi. Nonché della manovra varata dalla Giunta. Nessuno di noi può fare miracoli, ma il possibile sì, augurandoci che l’atteso decreto “Cura Comuni” porti a Livorno risorse per attuare misure ancora più efficaci. Ringraziamo a nostra volta gli esercenti del Mercato delle Vettovaglie, con la speranza che questo periodo finisca al più presto e ci possa essere una ripresa economica e un ritorno alla normalità per tutti”.

Qui l'atto votato dal Consiglio Comunale : http://www.comune.livorno.it/articolo/interventi-economici-fiscali-crisi-covid-19-atto-votato-allunanimita-dal-consiglio

Le mascherine saranno a disposizione dei consiglieri comunali da lunedì, all’ufficio Supporto Gruppi consiliari

“I commercianti del Mercato Centrale - evidenzia l’assessore Rocco Garufo - non hanno mai fatto mancare al Comune il loro supporto in questo momento tanto difficile. Tra le altre cose, ci hanno aiutato fattivamente nella distribuzione ai cittadini delle mascherine messe a disposizione dal Comune. Nella difficoltà, ritengo davvero molto positivo che tra esercenti e Comune si sia impostato un rapporto tanto collaborativo. Una base per portare avanti nuovi progetti quando torneremo alla normalità”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa