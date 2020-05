Pacchetto scuola a Santa Maria a Monte per il 2020-21

Si rende noto che dal 07/05/2020 al 30/06/2020 è possibile presentare domanda per il Pacchetto scuola 2020/2021 a Santa Maria a Monte.

La domanda può essere presentata on-line collegandosi al sito del comune: www.comune.santamariaamonte.pi.it – al link Pacchetto Scuola 2020/2021 oppure cartacea, modulo scaricabile dallo stesso sito qui sotto in allegato o tramite posta certificata del Comune. Per accedere al servizio di iscrizione è necessario registrarsi per ottenere le credenziali ed essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica.

Il “Pacchetto Scuola” per l'anno scolastico 2020/2021 è destinato a studenti iscritti alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, Statale, Paritaria Privata o degli Enti locali e degli Enti Locali e a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale -IeFP- presso una scuola Secondaria di secondo grado o una Agenzia Formativa Accreditata,

appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad Euro 15.748,78

residenti nel Comune Santa Maria a Monte

con età non superiore a 20 anni (fino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

Il contributo del pacchetto scuola è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso, ed è pari all'importo standard di Euro 300,00. Qualora le risorse Regionali destinate al pacchetto scuola non siano sufficienti a soddisfare tutti i destinatari, l'importo standard di Euro 300,00 potrà subire una diminuzione fino ad importo minimo di Euro 180,00. La Graduatoria Provvisoria verrà pubblicata entro il 10/07/2020 all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune. Avverso tale graduatoria è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero non oltre il 25/07/2020 su apposito modulo (disponibile all'ufficio servizi scolastici o scaricabile dal sito del Comune). La Graduatoria Definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune entro il 31/08/2020.

"Questo contributo regionale finalizzato all’acquisto di libri testo e di materiale di facile consumo e servizi scolastici. Tutto ciò costituisce un importante aiuto alle famiglie soprattutto in questo particolare periodo" afferma il Vicesindaco Assessore Manuela Del Grande.

Sul sito del comune è reperibile il bando e la domanda.,

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte