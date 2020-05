Poggio a Caiano e Carmignano in musica, su Facebook il video di 'Nel blu dipinto di blu'

La scuola di musica “L’Ottava nota” e il “Coro delle Colline Medicee”, nell'attesa di riprendere le prove e tornare ad esibirsi dal vivo, hanno voluto mandare un messaggio di speranza e di incoraggiamento a tutti i cittadini dei Comuni Medicei e hanno realizzato un video nel quale cantano “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Il video sarà pubblicato domani, domenica 10 maggio, sulle pagine Facebook dei Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano.

“Questo brano simbolo della canzone italiana – commentano gli assessori alla cultura Giacomo Mari e Stella Spinelli – rappresenta perfettamente questo periodo che stiamo vivendo: il sogno di volare che ciascuno ha per uscire dalle mura di casa in cui siamo costretti a passare gran parte del nostro tempo a causa dell’emergenza. I musicisti e coristi che si sono messi in gioco per realizzare questo video hanno anche dimostrato come sia possibile realizzare un’opera corale, collettiva, a distanza, superando le barriere grazie alla tecnologia e alla volontà di fare qualcosa di bello insieme”.

Fonte: Ufficio stampa