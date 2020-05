Riparte lo sfalcio dell'erba a Poggio a Caiano

A Poggio a Caiano ripartirà lunedì lo sfalcio dell’erba a lato strada e la pulizia accurata delle strade del territorio comunale da parte di Alia.

Per questo motivo sarà nuovamente necessario, dalla prossima settimana, spostare tutte le auto parcheggiate nei giorni in cui è prevista la pulizia delle strade.

Il Comune avvisa la cittadinanza che a partire da lunedì una pattuglia della polizia municipale affiancherà la macchina spazzatrice, per accertarsi della liberazione delle strade dalle automobili parcheggiate e garantire la pulizia accurata delle vie.

