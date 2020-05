Silvia Romano è libera: il commento del sindaco Nardella

"Silvia Romano è stata liberata!" Questo l'annuncio del premier Giuseppe Conte di questo pomeriggio, seguito dai ringraziamenti nei confronti dei servizi d'intelligence. Silvia Romano, cooperante milanese della Onlus 'Africa Milele' era stata rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e, dalle prime ricostruzioni, era tenuta prigioniera in Somalia da un'organizzazione affiliata ad Al Qaeda. Una bellissima notizia è quindi quella di oggi, per la 24enne che rientrerà domani in patria e per l'Italia intera, che non ha mai perso la speranza di ricevere questa notizia.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella sui social: "Ti aspettiamo a braccia aperte"

"Che notizia stupenda: Silvia Romano è finalmente Libera! Grazie a chi ogni giorno si è impegnato per ricordarci la sua vicenda, e chi ha lavorato per farla tornare in Italia, grazie al Governo e al presidente Conte. Cara Silvia oggi si apre una nuova pagina, ti aspettiamo a braccia aperte".