Vetrine in frantumi a Arezzo, individuato e denunciato il responsabile

Aveva danneggiato diverse vetrine in zona Saione a Arezzo, dopo qualche settimana è stato preso. Un 43enne è stato denunciato a Arezzo per danneggiamento aggravato.

I fatti sono avvenuti tra Pasqua e Pasquetta 2020, e anche nei giorni successivi. L'uomo, col volto coperto, ha usato un martello per colpire le vetrine di due negozi di parrucchiere. Tre giorni dopo è tornato sulla scena per accanirsi di nuovo sulle vetrine, in seguito ha colpito un compro oro, una rivendita di sigarette elettroniche e una banca.

I carabinieri hanno da subito avviato una serrata indagine che, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha portato alla ricostruzione degli eventi e all’identificazione dell’autore. Hanno scoperto che il 43enne girava per Arezzo con uno zaino al cui interno aveva il martello e, di notte, agiva contro gli esercizi mosso da risentimenti personali.