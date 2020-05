Verde pubblico a Montecatini, Rastelli (Pd): "Valorizzazione che non deve essere ridimensionata"

“Dai giardini alle alberature, il verde pubblico è per Montecatini Terme un biglietto da visita di assoluto livello. Un patrimonio a disposizione dei cittadini, fonte di benessere e salute che - oggi, più che mai - deve essere tutelato e preservato nelle sue particolarità. Un processo di manutenzione e valorizzazione che non deve essere assolutamente ridimensionato”.

Questo, il contenuto dell’interrogazione depositata da Gianna Rastelli - consigliere comunale iscritto nelle fila del PD - e sottoscritta dal capogruppo di Italia Viva Edoardo Fanucci, a seguito dell’ipotesi avanzata dall’assessore Alessandro Lumi nel corso della riunione congiunta delle commissioni Statuto e Regolamento e Sviluppo economico, circa la riduzione delle risorse destinate alla manutenzione del verde pubblico.

Un intervento, quello di Rastelli, legato alla ricontrattualizzazione del servizio, oggetto di un incontro tra la ditta appaltatrice del servizio e l’Amministrazione avvenuto giovedì 7 maggio.

“A tutela del patrimonio verde cittadino, la precedente amministrazione ha stanziato una cifra pari a € 540000, confermandolo priorità in termini di intervento e valorizzazione - prosegue, nell’interrogazione, Rastelli - la ricontrattualizzazione del servizio non garantirebbe alla nostra città gli standard fin qui acquisiti, andando ad intaccare quello che, per la collettività, rappresenta un patrimonio di inestimabile valore. Per questo, chiedo all’assessore Alessandro Lumi la motivazione per cui si intende incidere sulle risorse destinate al servizio, ridimensionando gli sforzi profusi rivolti ad un bene primario quale il verde pubblico”.

Fonte: Ufficio stampa