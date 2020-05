Coronavirus, a Fucecchio 5 guarigioni e un solo positivo

Continua a scendere in maniera decisa il numero di persone positive al coronavirus a Fucecchio. Negli ultimi sette giorni si sono registrate ben 5 nuove guarigioni (siamo arrivati a 13 in totale) a fronte di un contagio, portando così il numero di persone attualmente positive da 16 a 12. Altra dato positivo è la riduzione dei ricoveri ospedalieri: sono rimaste soltanto 2 le persone in cura in ospedale, le altre 10 contagiate si trovano presso il proprio domicilio con sintomi lievi o addirittura assenti. Le persone attualmente in quarantena sono 7.

A questo quadro in netto miglioramento ha contribuito anche la situazione della residenza sanitaria assistita “Le Vele” che oramai vede all’interno della struttura soltanto 2 pazienti positivi: un contesto che, grazie al lavoro della cooperativa Colori e dell'ASL Toscana Centro, è andato migliorando di giorno in giorno.

“Occorre mantenere prudenza – dice il sindaco Alessio Spinelli – ma è innegabile che gli sforzi che i cittadini hanno fatto per contenere la diffusione dell’epidemia nella nostra zona hanno dato frutti. Adesso, in una fase nuova, con la ripresa di molte attività lavorative e l’allentamento del lockdown, dovremo essere altrettanto bravi a fare in modo che i contagi si mantengano sotto la soglia di sicurezza”.

Il numeri di contagi a Fucecchio, dall’inizio dell’epidemia, in effetti è ancora molto basso se rapportato alla popolazione residente: 30 casi su 23 mila abitanti vuol dire una media di 13 contagi ogni 10 mila abitanti, contro una media nazionale di 36,2 e una media regionale di 26,1.

Una situazione, quella di Fucecchio, che si inserisce in un contesto territoriale che mantiene numeri ancora molto bassi: nei 15 comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa la media dei contagi è di 15,6 ogni 10 mila abitanti. “Se la nostra area fosse una provincia – conclude Spinelli – saremmo quella con il tasso di contagio più basso di tutta la Toscana”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa