Montelupo piange Filippo Bitossi, escursionista caduto sulle Apuane

Il Monte Cavallo conta una vittima ieri: Filippo Bitossi, 56 anni, residente a Montelupo Fiorentino, amante delle escursioni. Durante la cordata sulle Apuane, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, sarebbe caduto sbattendo la testa in un dirupo di circa 50 metri. I due amici presenti con lui hanno subito diramato l'allarme, ma l'arrivo del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso Pegaso decollato da Cinquale non hanno potuto nulla. All'arrivo all'ospedale di Cisanello Bitossi è morto. Allertati anche carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Il recupero degli altri due alpinisti è stato difficoltoso anche per le procedure anticontagio da Covid-19, che impongono la sanificazione anche del mezzo aereo e l'uso dei Dpi per i sanitari intervenuti. Filippo Bitossi era figlio di Gloriano Bitossi, maestro della terracotta di Montelupo. Lascia due figli.