Ripresa delle messe, don Guido Engels spiega i provvedimenti

È imminente la ripresa delle Sante Messe aperte ai fedeli. Don Guido Engels, proposto di Empoli, spiega alcuni provvedimenti: "Non c'è l'obbligo di rilevazione della temperatura ma stiamo reclutando delle persone che all'ingresso della chiesa diano indicazioni ai fedeli su dove sedersi. Per ogni individuo saranno necessari 5 metri quadrati di spazio, quindi ogni parrocchia sta calcolando quale possa essere la capienza. Dovremo vedere se certe categorie di persone, ad esempio anziani o bambini, verranno alle funzioni religiose dato il momento, ma i fedeli dovranno comunque entrare con la mascherina".

Prosegue Don Guido: "Stante l'obbligo della sanificazione dell'ambiente vedremo se il numero delle Messe per parrocchia resterà sempre lo stesso. Per la comunione i fedeli resteranno al loro posto e sarà il sacerdote a muoversi. Un altro momento da organizzare con attenzione sarà l'uscita, per evitare che si creino assembramenti. Al momento posso dire che ho visto persone disciplinate e anche noi sacerdoti stiamo attendendo via via disposizioni da parte dei Vescovi".