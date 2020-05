Ogni giorno porta il figlio disabile in giro, premiata per la Festa della Mamma

Una Festa della Mamma speciale per Silvana Benigni, premiata dal comune in cui risiede, quello di Castiglion Fiorentino, nell'Aretino. Il sindaco Mario Agnelli ha premiato la donna perché ogni giorno porta fuori il figlio Rossano costretto su una sedia a rotelle. A qualsiasi condizione climatiche, nonostante le salite del borgo aretino, ogni giorno la signora Benigni ama suo figlio e lo dimostra con questi gesti.

“Questo riconoscimento alla Sig.ra Silvana è un piccolo gesto con cui abbiamo voluto ricordare e festeggiare tutte le mamme castiglionesi” afferma Stefania Franceschini, assessore ai Servizi Sociali e all’Istruzione. Oggi, domenica 10 maggio, è il giorno in cui rivolgere un pensiero e un gesto di amore alla persona che ci ha messo al mondo e per riflettere sul significato e sul ruolo della maternità in tutti i suoi aspetti. Ecco che il comune di Castiglion Fiorentino ha pensato di celebrare la Festa della Mamma omaggiando la signora Silvana Benigni, con il figlio Rossano, che visibilmente commossa per il riconoscimento ricevuto, alla presenza anche del capogruppo di “Libera Castiglioni” Luca Fabianelli, ha ringraziato l’amministrazione comunale per il bel pensiero.

"Non è sicuramente sfuggito alla vista di nessun castiglionese la forza, l'amore e la dedizione di questa mamma che accudisce da sempre il figlio disabile. Meritatamente l'annovero come esempio alto di amore materno" conclude il sindaco Mario Agnelli.