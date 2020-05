Agroecologia per ripartire, l'incontro in diretta Facebook

Dopo mesi di tragedie umane, in una situazione politica, economica e sociale di grandi incertezze, sta faticosamente e con tutte le legittime precauzioni emergendo una volontà diffusa di reagire alla crisi con un rinnovato impegno individuale e collettivo. L’associazione FirenzeBio propone un incontro tra rappresentanti delle istituzioni, dell’associazionismo, dell’Università e della cultura per iniziare una discussione sulle tematiche del sistema agroalimentare pensando ad una agricoltura in sintonia con la natura, non inquinante, secondo i valori e le finalità chiaramente definite dalla agroecologia.

Martedì 12 maggio ore 15.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook di @firenzebio

Partecipano

Padre Bernardo Gianni, abate di S.Miniato al Monte

Maria Grazia Mammuccini, presidente nazionale di Federbio

Carlo Triarico, presidente nazionale biodinamici

Vittorio Bugli, assessore Regione Toscana

Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana

Alessandra Alberti, anabio-CIA, associazione Donne in campo

Cesare Pacini, Scuola di Agraria – Università di Firenze

Giannozzo Pucci, editore LEF

Leonardo Calistri, presidente comm.ambiente Consiglio Comunale di Firenze

Edoardo Prestanti, Sindaco di Carmignano

Introduce e coordina Alberto Bencistà, presidente associazione FirenzeBio

Fonte: Ufficio stampa