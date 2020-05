Autoeur Brandini dona duemila mascherine alla CRI di Firenze e Pistoia

La Concessionaria Autoeur Brandini, insieme al BMW Group Italia e altri 11 organizzati della Rete ufficiale di vendita del gruppo bavarese in Italia, nell’ottica di offrire un contributo all’emergenza COVID-19 attualmente in corso nel nostro Paese, ha partecipato alla donazione di circa 50mila mascherine ad alcune strutture impegnate in prima linea con il proprio personale medico e paramedico. In particolare, Autoeur Brandini ha destinato ben 2 mila mascherine FFP2 alla Croce Rossa Italiana di Firenze e Pistoia.

“Siamo molto riconoscenti a Autoeur Brandini per il loro supporto anche nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza. La battaglia contro il Coronavirus sarà ancora piuttosto lunga e l’aiuto da parte delle aziende è l’unico sostegno che ci consentirà di poter proseguire in sicurezza tutte le attività” è il commento di Lorenzo Andreoni, Presidente della Croce Rossa di Firenze “La nostra gratitudine va a tutto il gruppo Brandini che ci ha appoggiato per tutta la prima fase dell’emergenza, contribuendo con mezzi e materiali”.

Fonte: Ufficio stampa