Coronavirus, interrogazione e mozione di Per un'altra Santa Croce

Questa mattina abbiamo protocollato una mozione per predisporre alcune prime ed immediate misure di aiuto al commercio e alla cittadinanza per attenuare gli effetti negativi della crisi innescata dal lockdown da Covid- 19

ed una interpellanza in merito ai recenti casi di lavoratori delle aziende del nostro territorio che hanno avuto esito positivo o dubbio al test sierologico e sui rischi di una eventuale seconda diffusione del virus.

Occorre prendere da subito idonee misure per contrastare il più possibile gli effetti negativi di questa crisi economica e al contempo occorre chiarezza e certezza sulla situazione epidemiologica in modo che si possano adottare, a tutela della salute individuale e collettiva e in modo efficace, misure di igiene, prevenzione, organizzative e sanitarie come quelle già previste per gli esiti positivi risultati dall’esame dei tamponi.

Qui la mozione.

Qui l'interrogazione.

Gruppo consiliare "Per un'altra Santa Croce"