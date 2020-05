Forex trading: come investire alla ricerca del successo

Obiettivo del Forex trading è cercare il profitto sostenibile investendo sulle valute. Ma come riuscirci?

I trader che si stanno avvicinando al Forex cercano di sviluppare e applicare un insieme di regole che possano aiutarli a trarre vantaggio dal trading sulle valute. Molto spesso, tali trader faranno affidamento su strategie di trading che non sono state testate a fondo, preparandosi al fallimento, o che magari non sono state costruite su di loro.

Il che, in fin dei conti, ci espone a una prima riflessione: puoi passare ore e ore a cercare su Internet la giusta strategia e non riuscire a trovarne nemmeno una che faccia per te. L’unica soluzione è infatti quella di provare a costruire una “propria” strategia, e vedere cosa funziona davvero. Ma come?

Strategie e obiettivi del Forex trading

Prima di discutere le configurazioni del Forex trading e le sue possibili strategie, dobbiamo innanzitutto capire perché si dovrebbe investire sulle valute. Ci sono due ragioni principali: la copertura dei rischi e la speculazione.

La copertura (hedging) si riferisce al comportamento di tutela dall’andamento sfavorevole dei cambi valutari. Si pensi alla condotta di una società che ha frequenti attività di import / export, e che vuole proteggersi dalle fluttuazioni dei cambi valutari.

Di contro, la speculazione si riferisce alla condotta tipica di un trader, che cerca di prevedere quale sarà l’evoluzione dei cambi valutari al fine di poter trarre un profitto. Certo, è più facile a dirsi che a farsi, ma la buona notizia per tutti gli investitori che si stanno avvicinando a questo scenario, è che ci sono strategie predefinite che possono essere provate, e successivamente personalizzate.

Qual è la migliore strategia di trading Forex?

Abbiamo cercato di estrapolare una serie di strategie di trading Forex che ti permetteranno di comprendere come funziona il mercato e incrementare le opportunità di profitto. Scopriamole insieme, una ad una.

The Bladerunner Trade

Si tratta di una strategia adatta a tutti i timeframe e a tutte le coppie valutarie, sfruttando le tendenze di mercato.

Fibonacci Pivot Trade

Questa modalità di trade utilizza timeframe almeno giornalieri, ma con qualche adattamento può anche essere estesa a una sequenza temporale più lunga. Unisce i ritracciamenti e le estensioni dei livelli di Fibonacci, al fine di generare un’osservazione tecnica proficua.

Bande di Bollinger

Si tratta di un’altra strategia tecnica molto diffusa, ideale per investire in mercati ad ampi raggi temporali. Utilizzata insieme ad altri indicatori che possono fornire segnali di conferma, può fornire buone soddisfazioni al trader, anche neofita.

Scalping

È una strategia speculativa per eccellenza, adatta agli investitori che hanno un orizzonte temporale molto breve, infragiornaliero. Si tratta di entrare e uscire dal mercato più volte al giorno, posizione per posizione. Il profitto sarà determinato da piccolissimi movimenti di prezzo, spesso di uno o pochi pip.

Trading di posizione

Lo scalping può certamente essere una strategia di particolare redditività per chi si sta avvicinando al mondo del trading online ma… i neofiti farebbero bene a iniziare con il trading di posizione, un modo altrettanto interessante per fare Forex trading online. Il trading di posizione consiste nell’aprire posizioni per un lungo periodo di tempo, in modo da poter partecipare ai grandi movimenti tendenziali di mercato. La regola empirica è quella di evitare l’uso di un effetto leva elevato e fissare sempre adeguati livelli di stop loss e take profit.

Tieni anche conto che con le app di trading posizionale puoi imparare non solo le strategie di trading Forex, ma anche le competenze necessarie per avere un successo sostenibile sul mercato! È un buon metodo per ottenere elevati profitti, ma è nel contempo anche un buon modo per mettere alla prova le tue emozioni.

Considerazioni finali

Come abbiamo visto, esistono molte strategie di trading sul Forex, ma è difficile dire quale sia la migliore per te. Alla fine, ogni trader dovrà infatti decidere da solo, nella consapevolezza che il Forex è un processo di “tentativi ed errori”. Per questo motivo uno studio costante e l’uso di un conto demo sono caldamente consigliati!