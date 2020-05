Inseguimento per le vie di Prato, polizia spara alle ruote: in auto aveva 30 chili di cocaina

È stato fermato per un controllo in via Marco Roncioni a Prato, ma quando l'agente ha chiesto di aprire il portabagagli ha riacceso l'auto ed è fuggito via a forte velocità. Ne è scaturito un inseguimento finito con un colpo di pistola sparato al pneumatico della Volkswagen Passat del fuggitivo in via Fiorentina. L'uomo, però, non si p dato per vinto e ha cercato di scappare a piedi nel parcheggio sotterraneo di un supermercato, venendo alla fine fermato. Durante la fuga, fanno sapere dalla Questura, l'uomo avrebbe provato a "disarcionare dalle moto e investire due poliziotti".

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio, il protagonista è un 32enne albanese. In auto aveva 26 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 30 chili e anche 140 mila euro. A casa, invece, sono stati trovati 6 telefoni cellulari e altri 30 mila euro in contanti. La droga sul mercato avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.