IoMettoLaMascherina, via alla campagna del Comune

Nuova iniziativa dell’amministrazione comunale per invitare i cittadini a indossare sempre i dispositivi di protezione individuale. Il sindaco:“Mettere la mascherina è un gesto di altruismo: facciamolo sempre, proteggiamo noi stessi e chi ci sta intorno”

Con l’inizio della cosiddetta “Fase 2” della lotta al Covid-19, è ancora più fondamentale mettere in atto i comportamenti corretti e non abbassare mai la guardia. Per questo, l’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli ha deciso di lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini affinché si mantengano le buone abitudini di contrasto alla diffusione del Coronavirus, a partire dall’utilizzo della mascherina e dal rispetto della distanza interpersonale di 1,8 metri. La campagna #IoMettoLaMascherina vedrà l’affissione di locandine realizzate dal Comune e volte a informare sulle buone pratiche di sicurezza sanitaria. I manifesti, accompagnati dallo slogan “La mia mascherina protegge te, la tua mascherina protegge me”, saranno affissi negli uffici pubblici e distribuiti nei negozi del territorio.

“Adesso è il momento della responsabilità – afferma il sindaco Francesco Casini –, il virus non è sconfitto ed è fondamentale tenere alta la guardia a partire dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Grazie al lavoro straordinario dei volontari coordinati dalla Protezione Civile abbiamo portato le mascherine nelle case di tutti cittadini di Bagno a Ripoli. Ora è il momento di usarle, nessuno escluso. Mettere la mascherina è un gesto di altruismo: facciamolo sempre, proteggiamo noi stessi e chi ci sta intorno!”

Come noto, l’uso dei dispositivi di protezione individuale è stato reso obbligatorio dal DPCM del 26 aprile 2020 in tutti i luoghi “aperti al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. La mascherina è obbligatoria in tutti gli spazi pubblici, negozi, mezzi di trasporto pubblico (insieme ai guanti monouso), nelle visite ai congiunti e in tutte le occasioni in cui è possibile entrare in contatto con altre persone. Occorre portarla con sé anche durante l’attività sportiva: non è obbligatorio indossarla sempre se si rispetta la distanza interpersonale di almeno 2 metri, ma è obbligatorio metterla se si incontra qualcuno.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa