La strada statale 64 “Porrettana” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del chilometro 30,100 in località Pavana (PT).

Sul posto sono intervenute le squadre Anas per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico è deviato su viabilità locale.