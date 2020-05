Nuova scuola di Cerreto Guidi, ripartono i lavori assieme alle manutenzioni su tutto il comune

Frenati, se non addirittura interrotti per l’emergenza sanitaria, sono stati riattivati su tutto il territorio comunale di Cerreto Guidi, seppur in presenza di un personale ridotto per la questione sicurezza, i lavori pubblici e di manutenzione.

Da lunedì 11 maggio riprendono in particolare i lavori per la realizzazione della nuova scuola in Via Ildebrandino dopo aver attivato con la ditta incaricata tutti i protocolli necessari per una ripresa in assoluta sicurezza.

Nei giorni scorsi sono inoltre ripresi i lavori per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica con la sostituzione degli apparecchi più vecchi con nuove armature a LED, a Bassa e a Fornace-Torribina e gli interventi per l’illuminazione in Via Vittorio Veneto inseriti nel cosiddetto “Giubileo della Luce”.

Ripartiti inoltre i lavori a Stabbia per la sistemazione di alcuni marciapiedi in Via delle Lazzerette e in Via Gramsci. Da segnalare, inoltre, l’intervento alla caldaia del Palazzetto dello sport.

“Purtroppo non era stato possibile portare avanti con regolarità gli interventi di manutenzione e i lavori sul territorio, a causa delle stringenti limitazioni delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus - commenta il Sindaco Simona Rossetti - da alcuni giorni stiamo riprendendo queste importanti attività che non possono prescindere dal doveroso e scrupoloso rispetto di tutte le norme imposte dai protocolli di sicurezza”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa