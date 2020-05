Pacchetto scuola, apre il bando per i contributi a Cerreto Guidi

A partire dal 13 maggio sarà possibile presentare la domanda per gli incentivi economici del Pacchetto Scuola relativi all'Anno Scolastico 2020/2021.

Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi.

A causa dell’emergenza COVID-19, è fortemente consigliato inviare la domanda al seguente indirizzo PEC (che riceve anche dalle caselle e-mail non certificate): comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it. Per ulteriori informazioni o per eventuali problemi, si consiglia di chiamare l’Ufficio Scuola ai seguenti numeri:

0571-906201; 0571-906213.

Il bando e il modulo di domanda possono essere scaricati dall’apposita sezione del sito del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it).

Le domande potranno essere presentate fino al 27 giugno 2020.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa