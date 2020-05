Pacchetto scuola, come fare richiesta a Montelupo

Il pacchetto scuola è l’incentivo economico destinato agli studenti e finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri, altro materiale didattico e servizi scolastici). Viene quantificato in base alla scuola di appartenenza e alle risorse disponibili. Il sostegno è rivolto agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) residenti nel comune di Montelupo Fiorentino, che hanno una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a € 15.748,78 e di età non superiore a 20 anni al momento della presentazione della domanda. È possibile presentare le domande a Montelupo Fiorentino dal 13 maggio 2020 fino alle ore 12.00 di venerdì 26 giugno 2020 La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Unico e sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo: serviziscolastici@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Occorre presentare:

- la domanda per il “Pacchetto Scuola”, contenente la dichiarazione del valore ISEE dell’anno 2020 (o la ricevuta della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU);

- copia di un documento valido di identità dei dichiaranti (fronte e retro)

La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 26 giugno 2020

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa