Pacchetto scuola, incentivi dal Comune di Firenze

Un incentivo economico destinato agli studenti del Comune di Firenze per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica come l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico o il pagamento di servizi scolastici. E’ quanto prevede il “Pacchetto Scuola” il bando aperto da questa mattina che prevede l’assegnazione di risorse stanziate dalla Regione Toscana per il sostegno allo studio nell’anno scolastico 2020/2021.

“Sono fondi molto utili per garantire il diritto allo studio – ha detto l’assessore all’educazione Sara Funaro – e si finanziano benefici economici a favore degli studenti a basso reddito. Il Pacchetto scuola ha lo scopo di aiutare le famiglie degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado a sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica e all'acquisto di libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici. Un aiuto importante che lo scorso anno ha visto l’erogazione del contributo a circa 2500 studenti fiorentini”.

Il bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola - Anno Scolastico 2020/2021" destinato agli studenti e alle studentesse residenti nel Comune di Firenze iscritti a una Scuola Secondaria di I e di II grado (medie o superiori) o a un percorso di istruzione e formazione professionale attivato presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all'importo di Euro 15.748,78.

La richiesta per ottenere l'incentivo, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il servizio on-line autenticato disponibile nella rete civica del Comune di Firenze, da oggi - 11 maggio – fino alle 20 del 30 giugno 2020. Tutte le informazioni per partecipare al bando si trovano su https://educazione.comune.fi.it/dalle-redazioni/pacchetto-scuola-202021

