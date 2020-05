Partite Iva, il sindaco di Ponsacco incontra la delegazione Apit

Si è svolto questa mattina in piazza Valli l’incontro tra APIT – Associazione Partita Iva Toscana e l’Amministrazione comunale di Ponsacco. Ad accogliere la delegazione composta da artigiani e commercianti titolari di partita Iva c’erano la Sindaca Francesca Brogi e gli Assessori al commercio Roberta Lazzeretti e alle attività produttive Francesco Vanni.

All’esterno del Municipio la delegazione guidata da Raffaele Saviano ha consegnato alla Sindaca una chiave simbolo delle attività rappresentate e un insieme di richieste che Apit rivolge al Governo e agli Enti locali.

“Ho ascoltato ed accolto il loro appello – commenta la Sindaca – consapevole della preoccupante crisi economica legata all’emergenza Covid19 che ha colpito questa categoria, che costituisce una parte fondamentale del nostro tessuto economico. Per questo abbiamo voluto poi ricevere in sala Consiglio una piccola delegazione per discutere più approfonditamente delle misure su cui il nostro Comune sta già lavorando da tempo”.

Da palazzo Valli infatti sono già stati annunciati alcuni interventi certi in favore delle attività presenti sul territorio. L’Amministrazione comunale procederà con l’annullamento del canone di occupazione del suolo pubblico per tutto l’anno in corso e con l’annullamento della tassa sui rifiuti relativamente ai mesi di chiusura di queste attività. Saranno concesse le più ampie forme di rateizzazione su base pluriennale per le situazioni di difficoltà per il pagamento dei tributi, compresi gli avvisi di accertamento attualmente sospesi fino al termine dell’emergenza.

Parallelamente la Giunta e gli uffici stanno lavorando ad ulteriori misure di abbattimento della tassazione locale con l’obiettivo di dare risposte concrete in aggiunta a quelle già confermate.

Già domani pomeriggio è in programma la seduta di una commissione consiliare nella quale sarà discussa la proposta di ampliare la superficie di suolo pubblico che gli esercenti potranno occupare nel rispetto delle norme anti-contagio. Su questo punto l’Amministrazione è già pronta a modificare il regolamento sui dehors venendo incontro alle esigenze delle attività che ne fanno uso.

“L’incontro con Apit ci ha dato la possibilità di esporre le iniziative che abbiamo già intrapreso per dare il nostro contributo alla ripartenza. Dobbiamo però ricordarci che anche i Comuni stanno subendo il contraccolpo di questa crisi, con importanti ammanchi nelle entrate, ai quali possiamo far fronte solamente con nuovi trasferimenti da parte dello Stato. Per dare un sostegno concreto alle attività del territorio non potrà bastare lo sforzo che il Comune di Ponsacco sta mettendo in campo, ma serviranno certamente anche gli strumenti economici di livello regionale e nazionale. In ogni caso il nostro Comune farà tutto il possibile per mantenere vivo il dialogo e rimanere a fianco di partite iva e lavoratori in questa delicata fase”.

Le parole di Apit: “Quello che l'Associazione Partite Iva Toscana (A.P.I.T.) cerca di dimostrare è che per ottenere grandi risultati è necessario il confronto. Serve ascoltare e farsi ascoltare.

Ognuno di noi avrebbe molto da raccontare e proporre, il risultato viene da solo. Aldilà di questo serve anche essere uniti sotto un’unica bandiera, quella Italiana. Grazie all'Amministrazione Comunale e al Sindaco Francesca Brogi per averci incontrato e ascoltato”.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa