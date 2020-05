Picnic al parco e festa di compleanno movimentata: scattano le sanzioni

Molti altri controlli dei carabinieri di Pistoia nel capoluogo e in Valdinievole, oltre a quelli segnalati sulla Montagna pistoiese.

Sabato 9 a Chiesina Uzzanese (PT), nel parco adiacente via San Giuseppe, i carabinieri hanno fermato un 'assembramento' di 5 giovani ventenni del posto, impegnati in un allegro picnic in spregio delle vigenti disposizioni governative. Tutti sanzionati.

L’8 maggio, poco dopo la mezzanotte, erano giunte alla Centrale Operativa di Pistoia varie segnalazioni per rumori molesti dalla zona di via Bracciolini nel capoluogo. Il primo passaggio effettuato dalla pattuglia non rilevava alcuna problematica, ma poi i carabinieri sono tornati sul posto verso le 2 di notte per ulteriori segnalazioni di schiamazzi. I rumori venivano da un appartamento in Vicolo Taverna. All’interno dell’appartamento i militari hanno identificao tre persone, un uomo pistoiese 40enne(in evidente stato di alterazione alcolica), una donna pistoiese 35enne ed una donna tunisina 60enne proprietaria quest’ultima dell’appartamento in cui si trovavano per festeggiare, come affermavano, il compleanno dell’uomo. Questi come regalo ha ricevuto, oltre alla contravvenzione per il Covid-19, anche una denuncia ai sensi dell’art.659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).