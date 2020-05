Pre-scuola, mensa e trasporto: al via le iscrizioni 2020-21 a Castelfiorentino

Da oggi è possibile iscrivere i figli alla mensa, al trasporto scolastico e al servizio di “pre scuola” per l’anno scolastico 2020/2021. Si può effettuare l’iscrizione direttamente da casa, in modalità on line, utilizzando uno smartphone o personal computer (operazione rapida, che richiede pochi minuti). In alternativa, sempre da casa, si può fare l’iscrizione tramite Posta elettronica certificata; infine - per chi fosse totalmente sprovvisto di strumenti telematici – si può inviare la domanda per posta ordinaria.

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre il 27 giugno 2020 e deve essere fatta per tutti i bambini che intendono utilizzare i servizi, anche se ne hanno già usufruito negli anni scorsi. I servizi riguardano la mensa scolastica (scuola dell’infanzia e scuole primarie) il trasporto scolastico (scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado), e l’ingresso anticipato “pre scuola” (scuole primarie).

Per effettuare l’iscrizione on line basta collegarsi al sito internet del Comune (www.comune.castelfiorentino.fi.it) e nella pagina centrale “in evidenza” utilizzare il link in home page per aprire la pagina relativa all’iscrizione dei servizi di mensa, trasporto scolastico e prescuola; da qui basta cliccare “modalità on line” per accedere con il proprio nome utente e password (se già registrato) oppure registrarsi (per chi lo fa per la prima volta). Si ricorda che per poter effettuare l’iscrizione ai servizi on line è necessario che il genitore sia in possesso di mail e codice fiscale: questo al fine di ottenere le credenziali di accesso al portale dei servizi on line del Comune.

In alternativa si può inviare il modulo di domanda scaricato dal sito del Comune per PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it, oppure spedirlo per posta ordinaria all’indirizzo Comune di Castelfiorentino - Ufficio Scuola piazza del Popolo n. 1 50051 Castelfiorentino (FI).

Coloro che intendono richiedere tariffe agevolate devono essere in possesso della Dichiarazione ISEE 2020 - servizi per minori del nucleo familiare dello studente e del numero di protocollo dell'attestazione ISEE.

In caso di mancata comunicazione dell'indicatore ISEE le tariffe applicate saranno quelle massime.

I moduli di iscrizione inviati per posta dovranno essere corredati da copia del documento di identità del sottoscrittore e nel caso di richieste di tariffe agevolate corredate di copia dell'attestazione ISEE 2020.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa