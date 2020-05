Lo scippo è fallito: un uomo per vincere la resistenza della 47enne l'ha strattonata e presa a pugni in testa, non riuscendoci. Il fatto è accaduto in via dell'Osteria a Firenze. La vittima dello scippo, una 47enne cinese, stava entrando nell'androne di casa sua. Il marito era con lei ed è subito giunto in soccorso. Il malvivente, non riuscendo a portare via il bottino, è scappato su uno scooter guidato da un complice. La polizia indaga sul caso.