Rifondazione Comunista: "Deprimente sentire di università schiacciata su interessi delle aziende"

"È veramente deprimente e preoccupante sentire un rettore esprimersi in favore di un'università tutta schiacciata sugli interessi delle aziende. Come se la formazione universitaria dovesse soltanto essere in funzione di produzione e profitto, in una logica che riteniamo sia quella che ci ha portato a vivere l'emergenza covid-19 anche come, e lo sarà sempre di più, una crisi economica-sociale.

In un momento in cui rientra nelle discussioni pubbliche l'idea secondo la quale il pubblico dovrà essere autore e protagonista anche delle scelte economiche, il rettore propone per il futuro soluzioni vecchie e fallimentari, nella logica per cui la sommatoria degli interessi privati coincide con l'interesse pubblico. Interessi coincisi, forse soltanto in un momento storico limitato ed ormai passato, e che comunque ha portato anche alla situazione attuale: disoccupazione, sfruttamento, diseguaglianze crescenti.

Le soluzioni, caro rettore, sono davanti a noi, non dietro. Vogliamo un' università libera dalla logica del profitto privato. L'università non è un'azienda che deve creare ricchezza economica. L'università è investimento per una società migliore, maggiormente informata e "ricca".

La nostra proposta per l'Empolese è un centro di ricerca post universitario, gestito dalle istituzioni del territorio, per creare ed indirizzare lo sviluppo dei nostri comuni. L'interesse comune può essere gestito solo da un'istituzione pubblica, forte, democratica."

Rifondazione Comunista provincia Firenze, Giovani Comunisti Provincia Firenze, Rifondazione Comunista empolese