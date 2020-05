Rotatoria da Capannoli per Forcoli, in via di ultimazione il cantiere

Procedono i lavori di realizzazione della nuova rotatoria che sorgerà sull'intersezione tra la Strada per Forcoli, Via Togliatti e Via Montale. Il cantiere, avviato ad inizio anno, è stato interrotto dall'emergenza Covid-19 per riprendere la scorsa settimana. Si tratta di un intervento interamente finanziato dal bilancio comunale per complessivi 185.000,00 Euro.

"Un intervento atteso che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza stradale in una zona molto trafficata" spiega la Sindaca Arianna Cecchini, che prosegue "Non appena le normative ce lo hanno permesso abbiamo richiesto all'impresa esecutrice di riprendere i lavori".

Sono già stati completati i tratti di viabilità che si immettono sulla rotatoria, la sistemazione di Via delle Pietre con la realizzazione di nuovi posti auto, gli spartitraffico e si intravede già la parte centrale della rotatoria; a breve saranno terminati i lavori. Con l'avanzamento dei lavori cambia via via in questi giorni la viabilità; si raccomanda pertanto la massima prudenza in prossimità del cantiere e la massima attenzione alla segnaletica provvisoria.

Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio stampa