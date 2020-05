Sottopasso chiuso 9 ore per prove di carico sulla ciclopedonale

Martedì 12 maggio 2020 dalle 8 alle 17 chiusura di via Pisana a Scandicci in corrispondenza del sottopasso dell’A1 a Casellina; la chiusura è stata fissata per consentire le prove di carico sulla passerella ciclopedonale della galleria artificiale, opera fissata nell’ambito del progetto di terza corsia dell’A1 a carico di Autostrade per l’Italia. Durante la chiusura chi proviene da Lastra a Signa può svoltare in via Codignola, mentre chi arriva da Casellina può immettersi in via Respighi, in direzione del cavalcavia di via Newton.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa