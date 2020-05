Sorpresi a rubare una bici, in manette due ventenni

Nel pomeriggio di ieri (domenica 10 maggio) i carabinieri di Arezzo, mentre transitavano in via Guelfa, hanno notato due persone che stavano forzando il lucchetto della catena di una bicicletta a una rastrelliera. I militari sono riusciti a bloccare i due mentre tentavano di allontanarsi con il mezzo. I ladri sono risultati essere un 29enne di origini marocchine e un 23enne di origini gambiane, entrambi clandestini, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Richiamato dal trambusto, si è avvicinato il legittimo proprietario, un 82enne residente nelle vicinanze, a cui i carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno riconsegnato la bicicletta.