Trasferite le attività consultoriali del presidio Rozzalupi alla Casa della Salute di Vinci

Da oggi alcuni servizi consultoriali presenti all’interno del presidio socio sanitario Rozzalupi di Empoli sono trasferiti presso la Casa della Salute di Sovigliana e Vinci in via R. Sanzio 32/A (tel. 0571/878270) per permettere la messa in sicurezza di alcuni ambienti del presidio e nel rispetto delle direttive relative all’emergenza in corso.

In particolare il trasferimento riguarda le visite ostetrico-ginecologiche, il consultorio extracomunitari e il centro consulenza giovani.

I giorni e gli orari di apertura delle attività restano invariati: lunedì dalle 8,30 alle 14 e dalle 14 alle 18 per centro consulenza giovani con accesso libero, martedì dalle 8 alle 14 consultorio extracomunitari, mercoledì dalle 9,15 alle 14,15 e dalle 14,30 alle 18,30, giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 e venerdì dalle 8 alle 14 per visite ostetrico-ginecologiche. E’ possibile prenotare una visita tramite CUP allo 055545454.

Per quanto riguarda le informazioni sul percorso nascita è possibile contattare telefonicamente lo 0571/705477 oppure scrivere una mail: ostetriche.empoli@uslcentro.toscana.it

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa