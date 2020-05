Università via dall'Empolese, Lega: "Ci batteremo in tutte le sedi contro questa decisione"

Dopo la nota dell'Unione dei Comuni in cui si fa riferimento alla revisione degli accordi con l'Università di Firenze per i corsi attivati nelle sedi di Empoli e Vinci, la Lega si batterà in tutte le sedi contro questa assurda decisione. Capiamo che l'emergenza Coronavirus abbia condizionato i bilanci dei comuni e quello dell'Unione dei Comuni.

Riteniamo però, che si debbano trovare i fondi necessari a rifinanziare i corsi universitari, almeno per l'importo di € 90.000, comunicato dall'ente di Piazza della Vittoria all'Università di Firenze.

La proposta del Rettore Luigi Dei per il mantenimento dei corsi per un ulteriore anno con il cofinanziamento Università-Unione dei Comuni, pensiamo che possa essere sostenuta con una riallocazione delle risorse e con una razionalizzazione generale dei costi di mantenimento dell'ente.

Riguardo la possibilità della divisione della didattica di ottica ed optometria, con lezioni tecniche in sede a Firenze e con la parte pratica ai laboratori IRSOO di Vinci, ci sembra che ciò vada ad inficiare la qualità dell'insegnamento e renderebbe scomodo per gli studenti lo spostamento dalla "Città di Leonardo" al capoluogo, specialmente per chi non è automunito.

Quindi si verrebbe a creare un problema non da poco per molti studenti e per le possibili nuove matricole che condizionate da questo fattore, opterebbero per altre sedi in cui avviare il percorso universitario.

Bisogna difendere la presenza nel nostro territorio delle sedi distaccate delle facoltà dell'Università di Firenze, perché sono una ricchezza, che crea un indotto economico assolutamente non trascurabile per la nostra zona, specialmente per la ripartenza dopo un momento di grave crisi come questo. Perderle sarebbe un ulteriore danno all'economia locale ed al prestigio delle nostre città.

L'Unione doveva comunicare pubblicamente subito la decisione senza attendere un mese e mezzo, riducendo le possibilità di organizzazione per tutti gli attori interessati dal provvedimento.

Questa è un ulteriore dimostrazione della debolezza istituzionale e della pessima organizzazione dell'Unione dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa. Un carrozzone inutile che non riesce neppure a lottare per non far perdere questa ricchezza al nostro territorio.

Andrea Picchielli - Capogruppo Lega Empoli

Alessandro Scipioni - Capogruppo Lega Vinci

Leonardo Pilastri - Capogruppo Lega Unione dei Comuni Empolese- Valdelsa

Gianmarco Porciani - Capogruppo Lega Fucecchio

Susi Giglioli - Capogruppo Lega Castelfiorentino

Damiano Baldini - Capogruppo Lega Certaldo

Marco Manuelli - Capogruppo Lega Gambassi Terme