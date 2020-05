Abbandono rifiuti, il Comune di Figline e Incisa Valdarno annuncia maggiori controlli

Maggiori controlli da parte della Polizia municipale e intervento degli Ispettori Ambientali. È quanto annunciato dall’assessore all’Ambiente, Paolo Bianchini, che si pone l’obiettivo di verificare (e sanzionare) gli abbandoni di rifiuti che, in questo periodo, si stanno verificando sul territorio.

“Abbiamo avuto modo di rilevare, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini che colgo l’occasione di ringraziare, – spiega l’assessore Bianchini -, molti e sempre più evidenti comportamenti scorretti in tema di smaltimento rifiuti, con riferimento non solo agli ingombranti ma anche a mascherine e guanti”.

Nel dettaglio, gli abbandoni più comuni riguardano sacchetti di rifiuti all’interno dei giardini comunali, lungo le strade o accanto alle campane per la raccolta del vetro, nonostante il servizio di raccolta Porta a Porta non sia mai stato interrotto. Inoltre, anche guanti e mascherine vengono spesso gettati a terra, invece che nei cestini (incrementati negli scorsi mesi su tutto il territorio comunale) o nella propria raccolta indifferenziata domestica.

“È proprio in risposta a questi comportamenti scorretti, che sono sicuramente da condannare, che ho chiesto al Comando della Polizia municipale di intensificare i controlli, già in essere, sul territorio comunale e che ho scritto ad Alia per chiedere di riattivare gli Ispettori ambientali, in modo da elevare le apposite sanzioni previste per il mancato rispetto del regolamento sui rifiuti. Ricordo, infatti, che l’abbandono di rifiuti è punito sia con sanzione amministrativa che con denuncia penale”.

Si ricorda, inoltre, che da questa settimana è ripartito il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, svolto da Alia Servizi Ambientali SpA per le utenze domestiche.

Per prenotarlo, basta scrivere usando l’apposito form sul portale www.aliaserviziambientali.it (per richiedere di essere ricontattati) oppure chiamare il contattare il call center di Alia attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30, ai numeri 800888333 (da rete fissa, gratuito) o 199105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile). L’operatore fornirà data ed orario di esposizione, oltre al codice da apporre sul materiale per cui è stato richiesto il ritiro.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa