Asev riparte con la formazione per ristoranti, gommisti e social media manager

La programmazione dell’ASEV riparte dall’aggiornamento delle categorie professionali. I corsi si svolgeranno in modalità video, con lezioni in diretta con la presenza del personale docente

qualificato.

Si parte il 15 maggio, in collaborazione con L’AIC – Associazione Italiana Celiachia, con il corso di aggiornamento per gli operatori che trattano cibi senza glutine e allergeni (celiachia), 2 ore di formazione prevista da svolgere comodamente da casa per adempiere agli obblighi di legge e per continuare a lavorare in sicurezza. Il 18 maggio invece avvierà il corso di aggiornamento HACCP per tutte le categorie: addetti e/o responsabili di attività semplciie complesse. Il 19 maggio sarà invece il turno degli agriturismi e dei gestori di impianti natatori pubblici e privati ad uso pubblico: la formazione per la gestione delle piscine, in aggiornamento per i responsabili e per gli addetti è disponibile in modalità video.

In tutti i corsi il personale docente sarà a disposizione dei discenti in diretta per interagire con loro e rispondere alle loro domande.

Inoltre, presto in pubblicazione, 2 ore di formazione specifica per utilizzo DPI e gestione procedurale emergenza covid -19 a valore di aggiornamento o credito formativo per la formazione specifica lavoratori art. 37 D.Lgs 81/08.

Riprenderà nel mese di maggio anche il corso di qualifica per i 15 allievi aspiranti social media manager e, finalmente, si avvierà il corso di qualifica per gommista per i tecnici del settore meccanico.

Gli interessati possono consultare il sito www.asev.it oppure chiedere informazioni direttamente presso la segreteria di via delle fiascaie 12 a Empoli, dal lunedì al venerdì in

orario 9:00 – 13:00 Telefono 0571 76650. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina Sieni scrivendo a v.sieni@asev.it

Fonte: ASEV - Ufficio stampa