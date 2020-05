Bekaert, videoconferenza convocata con il Mise

“Il 21 Maggio alle 14 ci vedremo in videoconferenza con il ministero dello Sviluppo economico per parlare di Bekaert. Ci aspettiamo di avere finalmente risposte chiare sulla reindustrializzazione e fare il punto sul percorso intrapreso.”

A dirlo è il segretario generale della Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini. La lettera di convocazione del Mise è arrivata questa mattina e fa seguito alla richiesta di convocazione urgente che la stessa Fim aveva inviato venerdì scorso, 8 Maggio.

“Siamo soddisfatti di questa convocazione – dice Beccastrini – e della veloce risposta alla nostra richiesta. Ora contiamo di entrare nel vivo, perché la concessione della Cassa integrazione per l’emergenza Covid ci ha dato un po’ di tempo in più, ma fine agosto arriva presto e non possiamo lasciare le 200 famiglie legate a Bekaert in mezzo a una strada dopo due anni di sofferenza.”

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa