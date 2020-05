Biblioteca: letture, laboratori e incontri virtuali per bambini, ragazzi e adulti su Skype e Facebook

La biblioteca comunale ‘Ranto Fucini’ propone una nuova settimana di appuntamenti online deddicati a grandi e piccini. Dalle letture, ai laboratori, informazioni e incontri virtuali per bambini, ragazzi e adulti su Skype e sulla pagina Facebook della biblioteca

Ormai sappiamo il suo nome, “La biblioteca ti fa compagnia”, che si trova sulla sua pagina Facebook (@fuciniempoli al link https://www.facebook.com/fuciniempoli/) ogni giorno dalle 9 alle 18 e il sabato mattina. Saranno i bibliotecari della Fucini a proporre letture, attività creative, suggerimenti di ascolto e di visione per fare compagnia agli utenti nelle lunghe ore della quarantena.

In particolare ecco di seguito alcuni imperdibili appuntamenti e per il programma completo consultare la pagina Facebook @fuciniempoli.

#IO LEGGO PER TE: un appuntamento bisettimanale con L’Ora del racconto on demand accessibile via Skype collegandosi al profilo della Sezione ragazzi “L’Isola del Tesoro”. Il servizio, riservato ad un numero massimo di dieci utenti a lettura, sarà realizzato su appuntamento due volte a settimana. I piccoli utenti potranno collegarsi con la bibliotecaria Antonella che leggerà per loro in diretta i bellissimi albi illustrati de L’Ora del Racconto. Le letture si svolgeranno il lunedì e il giovedì mattina dalle 11 alle 12.

Per prenotare il vostro posto su Skype potete scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it indicando il vostro nome Skype o collegatevi domani al profilo _Sezione Ragazzi Biblioteca Fucini_ su Skype. Antonella vi contatterà e leggerà per voi tutto quello che vorrete!

#RIMEDI LETTERARI: consigli di lettura per affrontare i piccoli grandi momenti della vita con l'aiuto di un libro. Una rubrica ispirata al concept della “farmacia letteraria”. Suggerimenti di lettura basati sugli “stati d’animo” dei lettori, che mai come in questo periodo incidono nel modo in cui trascorriamo le giornate. C’è bisogno di una risata? La dimensione del tempo sembra dilatata all’infinito? La condivisione degli spazi domestici comincia a togliere il fiato? Bibliotecari, pedagogisti, esperti di promozione della lettura proveranno a suggerire letture ad hoc ispirandosi ai vari stati d’animo più “in voga” del periodo.

I Rimedi letterari saranno pubblicati sulla pagina Facebook il lunedì alle 15 per un pubblico adulto, il mercoledì alle 16 per gli adolescenti e il venerdì alle 15 per i bambini.

#CONSULENZA BIBLIOGRAFICA: il martedì e il mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.30 una bibliotecaria della Sezione Ragazzi, esperta in letteratura per l'infanzia, sarà a disposizione per consigli di lettura personalizzati! Basta telefonare al numero 0571 757873.

Gli altri contatti della biblioteca, per informazioni e consigli di lettura, richieste di prestito a domicilio e per l’attivazione dell’iscrizione al servizio di MediaLibraryOnLine sono:

-MAIL: biblioteca@comune.empoli.fi.it

-TELEFONO: 0571757840 Un bibliotecario della sezione adulti risponderà alle vostre chiamate dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

-SKYPE: Il contatto Skype della biblioteca è: "Biblioteca Fucini Empoli" e il servizio di live chat è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

-FACEBOOK: Potete mettervi in contatto con la biblioteca anche mandando un messaggio su Messenger tramite la pagina Facebook @fuciniempoli al link: https://www.facebook.com/fuciniempoli/ .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa