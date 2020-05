Calci al cucciolo e tirate di coda, sequestrato animale a un uomo di Vinci

Per maltrattamenti verso un cucciolo di cane, razza Golden Retriever, i carabinieri forestali di Empoli hanno denunciato il proprietario, un pensionato residente a Vinci. La segnalazione è giunta da parte di due persone, che hanno segnalato che passando vicino all'abitazione dell'uomo lo hanno visto prendere a calci al ventre il piccolo animale. Non solo: spesso prendeva il cane per la coda. I militari si sono recati sul posto e hanno chiesto conto del suo comportamento. Il proprietario si è giustificato dicendo che le sue erano azioni per correggere il comportamento troppo vivace dell'animale. Per evitare ulteriori danni al cucciolo, i carabinieri glielo hanno sequestrato. A causa della piccola taglia e della giovane età, altre azioni dannose potrebbero causargli lesioni gravissime. Il cane è stato affidato alle cure di un rifugio idoneo dove gli verranno prestate le necessarie cure e attenzioni.